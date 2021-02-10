Ünlü futbolcu Jerome Boateng’in eski sevgilisi ölü bulundu

Dünyaca ünlü Gana asıllı Alman futbolcu Jerome Boateng’in adı bugün şoke eden bir haberle gündeme oturdu. Bayern Münih’te forma giyen 32 yaşındaki Boateng’in eski sevgilisi Kasia Lenhardt’ın Berlin’deki evinde ölü bulunduğu açıklandı.

15 aylık bir birliktelik yaşayan çift, 2 Şubat’ta ayrıldıklarını duyurmuştu. Ayrılık haberinden 1 hafta sonra gelen ölüm, uluslararası medyanın gündemine bomba gibi düştü. Polis ve ilk yardım ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemeye göre intihar ihtimali üzerinde durdukları öğrenildi. Alman medyasında yer alan haberlere göre olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polisin şüpheli bir duruma rastlamadığı iddia edildi.

İkilinin ilişkisi pek çok dönemde çıkan haberlerle sorunlu olarak nam salmıştı. Boateng, Lendhart’ın çocuklarının annesiyle ilişkisini sabote ettiğini ve kendisine şantaj yaptığını öne sürmüştü.

Bild gazetesine konuşan Boateng, Lendhart’ın alkol problemleri olduğunu öne sürerek, “Eski sevgilim Rebecca’yla ilişkimi bitirdikten sonra birlikte olmaya başladık. Onunla işleri yoluna koymayı denedim ama olmadı. İlişkimiz boyunca beni ve kariyerimi mahvetmekle tehdit etti. Çocuklarımı kaybetmeme yol açacağını söyledi” dedi.

Eski sevgilisi için ‘şeytan’ benzetmesini yapan 25 yaşındaki Polonya asıllı model Lendhart, 5 Ocak’ta alkollü araç kullanırken kaza yapmıştı. Genç modelin, ölü bulunmasından saatler önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda hayatında yeni bir döneme başlamaktan bahsettiği belirtildi.