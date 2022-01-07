Ünlü futbolcu yaşamını dövmeyle bedenine kazıdı

Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan, dramatik hayat öyküsüyle oldukça farklı bir portreye sahip. Belçikalı oyuncu hayat hikayesini tüm bedenine kazıdı.

Sozcu.com.tr

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Mohawk saçlı Nainggolan, “Il Ninja” olarak anılıyor. Belçika'nın Antwerp kentinde doğan Nainggolan, babası Marianus'un rahip olmak için Endonezya'ya dönüp Batak Protestan Kilisesi'ne katılmasıyla birlikte çok zor bir yolculuğa yelken açmak zorunda kaldı.

İkiz kardeşi ve annesiyle beraber sefalet içinde büyüyen Nainggolan, Germinal Beerschot'ta başladığı Futbol hayatına İsviçreli menajer Alessandro Beltrami'nin kendisini keşfetmesiyle İtalya'da devam etti.

Piacenza'ya transfer olan Radja Nainggolan, Cagliari macerasının ardından Roma ve Inter formalarını giydi. 33 yaşındaki futbolcu şu anda Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp'de forma giyiyor. Büyük bir aşk duyduğu annesini 2010 yılında kaybeden Radja Nainggolan, onu sonsuza dek yaşatmak için sırtına iki büyük melek kanadı dövmesi yaptırdı.

Futbolcu, kanatların altına ailenin sembolü dediği annesinin doğum ve ölüm tarihlerini yazdırdı. Kendiyle en çok pes etmediği için gurur duyduğunu her zaman söyleyen futbolcunun vücudunda yaklaşık 25 dövmesi bulunuyor.

Radja Nainggolan vücudundaki dövmelerin hikâyesini ise, “Bedenim benim için konuşuyor. Annemin doğum ve ölüm tarihleri iki melek kanadında birleşti. Bu benim için en önemli dövmelerin başında geliyor. Annem ailemizin sembolüydü. Bize bir arada tuttu. O öldüğünde, ailem de dağıldı. Gemi dövmem yaşam yolculuğumu temsil ediyor. Jaguar ise benim gibi bir savaşçıyı” sözleriyle anlatıyor.

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