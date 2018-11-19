Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor’u sinirlendirdiler: “Neden bu kadar kötüsünüz?”

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor’u sinirlendirdiler: “Neden bu kadar kötüsünüz?”

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Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, Instagram hesabından eşiyle çekildiği bir fotoğrafı “Çok sevgili eşimle, çok sevdiğimiz bir restoranda çekilen fotoğrafımız. #aşk” notuyla paylaştı. Milor’un bu fotoğrafının altına gelen yorum ise oldukça çirkindi. Bir takipçisi, fotoğrafa, “Eşimin abisi diyecektiniz herhalde” yazdı.

Bu yoruma sinirlenen Milor, trollerin kol gezdiği sosyal medya iklimiyle ilgili, “Neden bu kadar kötüsünüz?” cevabını yazdı.