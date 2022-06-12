Ünlü giyim markasından aldığı elbisenin etiketinde yazan şaşkına çevirdi

Dünyaca ünlü giyim markası Shein'den alışveriş yapan Fin tüketiciler etiketin içinde yazanı görünce büyük bir korku ve endişe yaşadı.

Sozcu.com.tr

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Çin’in ünlü hazır giyim markalarından Shein’den alışveriş yapanlar bazı elbiselerde dikkat çekici olduğu kadar endişe yaratan da bir detayı fark edince gündem yarattı…

Sosyal medya platformlarında satın aldıkları elbisenin etiketini paylaşan çok sayıda kullanıcı etiketin üzerinde “korkutucu bir mesaj” buldu. Üzerinde yıkama talimatları ve elbisenin üretildiği materyaller gibi detayların yer aldığı ve elbisenin içinde yer alan etikette İngilizce olarak yer alan mesajın ise ne kıyafetle ne de moda endüstrisiyle alakalı olmaması kafaları karıştırdı.

Kullanım talimatlarının yer aldığı etiketin üzerinde, “Yardımına ihtiyacımız var” anlamına gelen “Neeed your help” ifadesi yer alıyor. Çok sayıda kullanıcı bu detayı sosyal medyadan paylaşırken bazı kullanıcılar ise olayın soruşturulmasını istedi.

TikTok üzerinden etiketi paylaşan bazı kullanıcılar bir ifade hatası olduğunu ve cümlenin devrik olduğunu öne sürdü. Daha önce İsviçre merkezli bir sivil toplum kuruluşu Shein’in üretim tesislerini ziyaret etmiş ve insan hakları ihlallerinin olduğunu ve çalışma şartlarının yeterli olmadığı sonucuna varmıştı.

Finlandiya merkezli sivil toplum kuruluşu Finnwatch’tan Anu Kultalahti, “Geçmişte Çin’den üretilen ürünlerde bu şekilde yardım mesajları gelmişti. Fakat şu an tartışılan etiketin gerçekten bir yardım çağrısı mı olduğu yoksa bir hata mı olduğunu bilebilmek çok zor” ifadesini kullandı. Kultalahti, “Bu ürünlerin üretim süreci o kadar uzun ve çok katmanlı ki sorunun ne olduğunu ya da kimin yardım istediğini bilebilmek çok güç” dedi.

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