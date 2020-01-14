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Ünlü isimler nasıl uykuya dalıyor?
Ünlü isimler nasıl uykuya dalıyor?
Uyku sorununuz varsa, başınızı yastığa koyar koymaz uyuyamıyorsanız, Bella Hadid, Taylor Hill gibi isimlerin kolay uyuma yöntemlerini deneyebilirsiniz.
Yaşam 14 Ocak 2020 - 07:04

Dünyada pek çok insan uyku sorunu yaşıyor. Kimi yastığa başını koyar koymaz uyurken, kimi de uzun uğraşlar sonucu uykuya dalabiliyor. Eğer siz de uyku problemi çekiyorsanız, Bella Hadid ve Taylor Hill’in uyku ritüellerini uygulayabilirsiniz.

Bella Hadid ve ablası Gigi Hadid, defileler arası koşuşturma sonucu yorgun düşüp backstage’te uyuyakalmıştı. -Instagram

“Uyku benim için oldukça önemli. Özellikle geceleri çok fazla şey düşünen biriyim, düşünmeden duramıyorum” diyen Taylor meditasyon müzikleri dinleyerek uyumayı deniyormuş. Daha çok spa merkezlerinde çalan müzikler dinlediğini söyleyen Hill, “Eğer jet-lag olduysam veya uykuya bir türlü dalamıyor, düşüncelerle boğuşuyorsam; bu tarz müzikler gerçekten çok yardımcı oluyor. Müziği dinlemenizle birlikte beyniniz kendisini uyku moduna alıyor ve kolayca uykuya dalıyorsunuz” diyor.

Taylor Hill -Backgrid

Ünlü model Bella Hadid de aynı sorundan muzdarip… O da çareyi meditasyon müziklerinde bulmuş. “Meditasyon müziği kesinlikle kolayca uykuya dalmama sebep oluyor” diyen Hadid, kendine bir müzik listesi bile oluşturmuş.

Bella Hadid – Reuters