Ünlü isimler nasıl uykuya dalıyor?

Dünyada pek çok insan uyku sorunu yaşıyor. Kimi yastığa başını koyar koymaz uyurken, kimi de uzun uğraşlar sonucu uykuya dalabiliyor. Eğer siz de uyku problemi çekiyorsanız, Bella Hadid ve Taylor Hill’in uyku ritüellerini uygulayabilirsiniz.

“Uyku benim için oldukça önemli. Özellikle geceleri çok fazla şey düşünen biriyim, düşünmeden duramıyorum” diyen Taylor meditasyon müzikleri dinleyerek uyumayı deniyormuş. Daha çok spa merkezlerinde çalan müzikler dinlediğini söyleyen Hill, “Eğer jet-lag olduysam veya uykuya bir türlü dalamıyor, düşüncelerle boğuşuyorsam; bu tarz müzikler gerçekten çok yardımcı oluyor. Müziği dinlemenizle birlikte beyniniz kendisini uyku moduna alıyor ve kolayca uykuya dalıyorsunuz” diyor.

Ünlü model Bella Hadid de aynı sorundan muzdarip… O da çareyi meditasyon müziklerinde bulmuş. “Meditasyon müziği kesinlikle kolayca uykuya dalmama sebep oluyor” diyen Hadid, kendine bir müzik listesi bile oluşturmuş.