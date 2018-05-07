Ünlü isimler omurilik felçlileri için koştu

Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Wings For Life World Run’ın Türkiye ayağı, 8 bin kişinin katılımıyla İzmir’de tamamlandı.

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Dünyanın farklı noktalarında 12 ülkede aynı anda gerçekleşen koşuda, sanatçı Mirkelam, fotoğrafçı Nihat Odabaşı, oyuncular Pelin Akil, Anıl Altan, Müjde Uzman ve Ayşe Tolga gibi isimlerin de bulunduğu binlerce kişi hep beraber aynı amaç için koştu.

Koşu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ve Ford Otosan‘ın ana sponsorluğunda düzenlendi. 8 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, İzmir Kültürpark Lozan Kapısı'ndan start aldı. Birbirinden keyifli görüntülere sahne olan ve dünyanın en büyük yardım koşularından biri olan Wings For Life World Run'a 12 ülkede yüz bini aşkın kişi katıldı. İzmir halkının da yoğun ilgi gösterdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.