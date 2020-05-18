Ünlü isimler ‘Şiddetten Korunma Kılavuzu’ hazırladı

Pandemi günlerinde sokağa çıkma olanakları kısıtlanan kadınlara yönelik şiddet vakalarının giderek artması sebebiyle Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından Şiddetten Korunma Kılavuzu hazırlandı. Gülben Ergen, Şevval Sam, Deniz Çakır, Ece Uslu ve daha pek çok ünlü isim ise projeye destek verdi...

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Deniz Çakır, Ceylan Ertem, Meltem Yılmazkaya, Şevval Sam, Gülben Ergen, İpek Erdem, Tilbe Saran, Ece Uslu’nun yer aldığı bir video ile ‘Şiddetten Korunma Kılavuzu’ hazırlandı. Şiddetin karşısında kadınların yapabilecekleri ve haklarının anlatıldığı videoda ünlü kadınlar, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, Genel Sekreter Fidan Ataselim önderliğinde kadınların neler yapabileceğini anlattı. Şiddete uğrayan kadınların 155 polis, 156 jandarma ve 183 bakanlık hatlarına acil yardım talebinde başvurabilecekleri, barolardan destek alıp kadın örgütlerine başvurabilecekleri belirtildi.

Şiddete karşı kişinin en yakın arkadaşıyla arasında bir parola belirleyebileceği, tehlike durumunda ev içinde silah olarak kullanılabilecek tüm araç-gereçlerden uzak kalınması, hakaret içerikli mesajların ekran görüntüsü alınması yoluyla şiddetin bilgilenmesi, darp raporu almak için hastaneye giderken polisin eşlik edileceği, şiddet uygulayan kişiye uzaklaştırma kararı çıkarılabileceği şeklinde öneriler getiriliyor.

Ayrıca partneri için silaha el koyma tedbiri çıkartılabileceği ve geçici maddi yardım talebinde bulunulabileceği gibi tavsiyeler de sanatçılar tarafından dillendiriliyor. Gülsüm Kav, “Corona virüsü günlerinde de kadınlar asla yalnız yürümeyecek, şiddet ya da şiddet tehlikesi altındaki her kadının yanında olmaya devam edeceğiz” diyor.