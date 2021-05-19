Ünlü isimler tatilde

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, şubat ayında bir süredir birlikte olduğu iş insanı Kaan Demirağ ile sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu İlk bebeğine hamile olan Alkoçlar, şu sıralar eşi ile tatil yapıyor.

4,5 aylık hamile olan Alkoçlar, bikinili şekilde büyüyen karnıyla çektirdiği pozunu da Instagram hesabından “Sahil tümseği” notuyla paylaştı.

Antalya Kalkan’a giderek yaz tatiline başlayan şarkıcı İrem Derici, siyah bikinisiyle ayna karşısında verdiği bikinili pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Çok sayıda beğeni alan Derici, paylaşımına “Kalkan’da şeftalilerimi dışarı çıkardım” notunu düştü.

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen model Şevval Şahin, yatırım uzmanı sevgilisi Yiğit Marcus Aral’la birlikte Miami tatiline çıktı.

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dünya turuna çıkan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bali, Dubai ve son olarak da Ibiza’ya giden Subaşı’nın romantik pozları dikkat çekti.

Melisa ve Ali adında iki çocukları olan oyuncu Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak, Bodrum’da tatil yapıyor.



Şarkıcı Mustafa Ceceli eşi Selin İmer ile tatil sezonunu Bodrum’da açtı.