Ünlü isimlerden Ayşen Gruda mesajları

Türk sinemasının usta oyuncularından Ayşen Gruda, tedavi gördüğü hastanede öğle saatlerinde hayatını kaybetmişti. Pankreas kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gören 74 yaşındaki ünlü oyuncunun vefat haberi, sevenlerini yasa boğdu. Birçok ünlü isim de Ayşen Gruda’nın fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşıp, ekledikleri notlarla üzüntülerini dile getirdi.

Ayşen Gruda’nın ölüm haberinden sonra ünlü isimler şu paylaşımlarda bulundu:

Oyuncu Ali Sunal: “Canım acıyor. Ne yazacağımı bilemiyorum. Ayşen ablam, canım, kıymetlim, hayran olduğum benim. Yaramaz çocuk ablam mekanın cennet olsun.”

Ünlü oyuncu Hasibe Eren: ”Türk sineması ve tiyatrosu için büyük kayıp. Daha can vereceği çok karakter, alacağı çok alkış, söyleyecek çok haklı sözleri vardı.Yaşlanınca sizin kadar açık sözlü olmayı umut ederek veda.”

Sarkıcı Yonca Evcimik: ”Kendisiyle aynı sahnede yer almaktan gurur duyduğum, çok şey öğrendiğim sevgili Ayşen Gruda. Bir tarih kapandı. Allah rahmet eylesin canım.”

Şarkıcı Murat Boz: ”Çok üzgünüm. Nurlar içinde uyu. Mekanın cennet olsun.”

Oyuncu ve sunucu İlker Ayrık: ”Mekanı cennet olsun. Gidişi kalbimizi kırdı.”

Sarkıcı Gökhan Tepe: “Mekanın cennet olsun büyük usta.” İHA