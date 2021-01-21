Ünlü isimlerden Biden ve Harris’e tebrik yağmuru: Yeniden Birleşik Devletler

ABD’de 3 Kasım’daki seçimlerde Donald Trump’ı geçen ve sancılı bir sürecin ardından ülkenin 46. Başkanı olan Joe Biden dün yemin ederek görevine başladı.

Biden’ın yemin töreni ülkenin bir numaralı gündem maddesi olurken, ünlü isimler de yeni başkan için sosyal medya hesaplarından tebrik mesajları paylaştı.

Eski California Valisi ve ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, Twitter hesabından Biden’la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Senin için tezahürat yapıyorum. Senin başarın ülkenin başarısı” ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu Oprah Winfrey, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in yemin ettiği ana ait bir kare paylaşarak, “ABD ve dünyanın geri kalanındaki kadınlar için inanılmaz olan bu anı gözyaşları içinde izliyorum” notunu düştü.

Hollywood yıldızı Reese Witherspoon, “İnanılmaz bir ana tanık oluyoruz. Çok sayıda eski Başkan ve First Lady’nin yeni liderlerimizi karşılamak için orada olması beni çok duygulandırdı. Ülkemiz acı verici şekilde bölünmüş olsa da, yeniden BİRLEŞİK devletler olacağımız konusunda iyimserim. Gelecek nesillerimiz için umutluyum” ifadelerini kullandı.

‘GENÇLER İÇİN BÜYÜK BİR AN’



Cindy Crawford’un kendisi gibi model olan kızı Kaia Gerber ise törende şiir okuyan en genç şair Amanda Gorman’a dikkat çekti. Gerber, “Bugün Kamala Harris’in yemin ettiğini izledik. Tüm kadınlar için ama özellikle de gençler için büyük bir an. Amanda Gorman yemin töreninde yer alan tarihteki en genç şair.

Seçimleri değiştiren ve dünyayı değiştirecek genç sesleri kutluyorum. Ülkenin değişimini görmek için heyecanlıyım. Kadınların her şeyi yapabileceğini gösteren böyle bir jenerasyonun parçası olmaktan gurur duyuyorum. Teşekkürler Kamala ve Amanda” sözlerini kullandı.

First Lady Jill Biden’la çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan oyuncu Jennifer Aniston, “Çok yakında Jill Biden yeni First Lady’miz olacak. Saniyeleri sayıyorum” şeklinde heyecanını dile getirdi.

Kardashian-Jenner ailesinin annesi Kris Jenner, “Ne kadar duygusal, tarihi, inanılmaz ve umut verici bir gün. Ulusumuza yeniden umut getirdiğiniz için teşekkürler” dedi.

Ünlü model Gigi Hadid, Joe Biden ve Kamala Harris’in eşleriyle birlikte törendeki bir anını paylaşarak, “Tanrı Amerika’yı korusun. Pence’in olgun bir yetişkin gibi demokratik ve doğru olanı yapmasına saygı duyuyorum” yazdı.

Oyuncu Olivia Munn, “Siyahi, Güney Asyalı bir kadın Başkan Yardımcımız var” derken, model Hailey Bieber ise çok duygusal bir gün olduğunu söyledi.