Ünlü isimlerden hayvan yasası çağrısı

Oscar ödüllü oyuncu Joaquin Phoenix ve sevgilisi Rooney Mara başta olmak üzere birçok ünlü isim büyük kedileri koruyacak yasa tasarısının kabul edilmesi için Kongre'ye çağrıda bulundu.

ABD’de kaplan ve aslan gibi egzotik hayvanları besleyip, esaret altında tuttukları bu hayvanların üzerinden para kazananları ve suçla iç içe geçmiş hayatlarına odaklanan Netflix yapımı Tiger King belgeselinin arından hayvan hakları konusu tekrar gündeme geldi.

Aralarında Oscar ödüllü oyuncu ve aktivist Joaquin Phoenix, Rooney Mara ve Glenn Close gibi birçok oyuncu, Tiger King ile gündeme gelen hayvan haklarında, büyük kedileri koruyacak yasa tasarısının kabul edilmesi için kongreye çağrıda bulundu. Ünlü isimlerin arasında Christopher Walken, Kim Basinger, Olivia Wilde, Justin Theroux gibi isimler de var.

Hayvan hakları savunucusu Joaquin Phoenix ve Rooney Mara’nın bu hareketin en ön safhalarında yer alıyor olması, yasanın kitlelere ulaşması açısından büyük önem taşıyor.