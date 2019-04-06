Ünlü isimlerden Polis haftasına özel video!
Sanat dünyasının ünlü isimleri polis teşkilatının her sene 1-10 Nisan tarihleri arasında ki kutlamalarına bir video çekerek katıldı. Ünlü isimler çektikleri videoda Polis Teşkilatı’nın 174. yılını yürekten kutladıklarını vurguladılar. Ajda Pekkan, Elif Buse Doğan, Coşkun Sabah, Yavuz Bingöl, Cengiz Kurtoğlu, Oktay Kaynarca, Hülya Koçyiğit, Murat Boz, Demet Akalın, Alişan, Metin Şentürk, Keremcem, Fettah Can, Ufuk Yıldırım gibi ünlüler “Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş Yıldönümünü Yürekten Kutluyorum” dedi.