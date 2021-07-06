Ünlü isimleri yasa boğan ölüm: Genç oyuncu Daniel Mickelson hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü ABD’li model Meredith Mickelson, oyunculuk kariyerinde ilerleyen kardeşi Daniel Mickelson’un 23 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Instagram hesabından kardeşiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Mickelson, “Kalbim paramparça ne diyeceğimi bilemiyorum. Kardeşimi, en iyi arkadaşımı ve kalbimin öteki yarısını kaybettim. Bu dünyada senden daha fazla sevdiğim tek bir insan yok. Tanrı beni senin kardeşin olarak seçtiği için minnettarım” ifadelerini kullandı.

Ölüm sebebine ilişkin bir detay paylaşılmayan Mickelson’un yaşamını yitirmesi pek çok ünlü ismi de yasa boğdu. Moda dünyasının yükselen yıldızı Kaia Gerber’den Paris Hilton’a, Madison Beer’dan Patrick Schwarzenegger’a kadar pek çok isim üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı.

Mickelson, The Killer Clown Meets the Candy Man filmindeki rolüyle adını duyururken, son dönemde Kids Back Home isimli giyim markasını kurmuştu.