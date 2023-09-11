Ünlü ismin kedisi kayıp… Tüyler ürperten ‘satanist’ iddiası

Ünlü İtalyan influencer ve model Nima Benati'nin kendisi gibi ünlü olan kedisi bir aydır kayıp. Yetkililer, bölgede çok sayıda kedinin kaybolması sonrası korkunç bir olasılığı gündeme getirdi.

Sozcu.com.tr

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İtalya’da sosyal medya fenomeni, influencer ve model olarak büyük şöhrete sahip olan Nima Benati, kendisi gibi ünlü olan kedisinin kaybının üzüntüsünü yaşıyor.

Gri tüyleriyle sosyal medyada tanınan Bartolo’nun geçen aydan bu yana kayıp olduğu belirtilirken tüyler ürperten bir iddia ülkede tartışma yarattı.

Sık sık beraber fotoğraflarını paylaştığı kedisini “oğlu gibi” gördüğünü söyleyen ünlü infleuncer, Bolonya’da kayıplara karışan kedisini bulmak için özel dedektif tuttu. Bartolo’yu bulana 5 bin euro para ödülü vadeden 31 yaşındaki Benati, 9 Ağustos’ta kaybolan 5 yaşındaki chinchilla cinsi kedisini bulamadı.

Öte yandan bölgede geçen ay 30’dan fazla kedinin ortadan kaybolması yetkilileri kuşkulandırdı.

Kedisini geçen ay ziyaret ettiği Bolonya’nın Monghidoro köyünde ailesine emanet eden Benati, kedinin bölgeye alışkın olduğunu ve sık sık dağlık alanda dolaşıp eve döndüğünü belirtti. Benati’nin kardeşi de “Bartolo, Nima için kendi evladı gibi. Onunla birlikte uyur. Şu anda çok üzgün” dedi.



Birçok kişi kediyi gördükleri ihbarı yaptı ancak bir sonuca ulaşılamadı.

KEDİ SAHİPLERİ KORKU İÇİNDE

Yetkililer, bölgede bir ay içinde çok sayıda kedinin kaybolmasının şüphe doğurduğunu, Bartolo ve diğer kedilerin cins kedi hırsızları tarafından kaçırılmış olabileceğini vurguladı.

İtalya Hayvan ve Çevre Koruma Birliği ise çok daha korkunç bir ihtimali dile getirererek bir satanist çetesinin kedileri kaçırıyor olabileceğine dikkat çekti. Kurumdan yapılan açıklamada, “Bu çok endişe verici bir konu. Kedi sahipleri korkmaya başladı” denilerek kedilerin kurban edilmek üzere toplanmış olabileceği kaydedildi.

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