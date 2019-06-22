Ünlü klinikte estetik faciası!

Ünlü kliniği ve yüzüne sıvı enjekte eden doktoru savcılığa şikayet eden Taşhan, yaşadığı olayı şöyle anlattı: “Etiler’deki o klinikte çalışan bir arkadaşımın yanına gittim. Bana hediye olarak cilt bakım yaptı. Daha sonra gözaltı ve burun çevresine dolgu yapmamı söyledi. Bir de botoks uygun olur dedi. Daha sonra E. hocanın odasına geçtik. Odasında alın ve kaş bölgeme önce bir botoks işlemi yaptı. Sonrasında da dolgu maddelerini enjekte etti. Sağ tarafıma biraz fazla ve derin girdi. Acıdığını hissedince, ‘bu böyle oluyor’ dedi. Ben ‘ağrı şiddetle artıyor’ deyince bu kez sol tarafıma geçti ve buraya dolguyu enjekte etmeye başladı. Bana sürekli, ‘Şimdi geçecek, iğne ağrısı böyle olur’ gibi şeyler söylüyordu.

“ARABADA GİDERKEN BURNUMDAN VE DAMAĞIMDAN SIVI AKMAYA BAŞLADI”

İşlemin ardından 3 bin 750 TL ödeme yaptıktan sonra eve gitmek için taksi çağırdığını anlatan Taşhan, şöyle devam etti: “Taksiyle giderken bir an burnumdan şıkır şıkır sıvı akmaya başladı. Gözüm yaşarıyor ve burnumun içi acıyordu. Ardından ağrı ön damağıma vurdu ve burası da şişti. Bu kez damağımdan sıvı gelmeye başladı. Tüm bu anlattıklarım henüz eve ulaşmadan takside başladı” dedi.

“MİKROP KAPMIŞIM”

Hemen yüzünün resmini çekip klinikteki arkadaşına ve doktora gönderdiğini anlatan Taşhan, “Bana, ‘Her şey normal, iki saatte bir buz koyarsın yarına bir şey kalmaz’ dediler. Ertesi gün oldu, ağrı geçmedi. Aradığımda ise hep ‘Geçecek merak etme’ dendi. Yüzümdeki şiş her geçen gün daha da artınca devlet hastanesine gittim. Burada bütün tetkikleri yaptılar, enfeksiyon ihlali yapıldığı söylendi. Yani yapılan işlemde mikrop kapmışım. Buradaki doktorlar bana bu tip işlemleri merdiven altı gibi yerlerde yaptırmam gerektiğini söylediler. Ben de gittiğim kliniğin öyle bir yer olmadığını söyledim” diye konuştu.

DOKTOR YÜZÜMÜ GÖRÜNCE KORKTU

Dün bir kez daha kliniğe gittiğini ancak burada kendisiyle aynı doktorun ilgilendiğini anlatan Taşhan, “Doktor yüzümü görünce çok korktu, ama yine ‘geçecek’ demekle yetindi ve ağır antibiyotikler yazdı”

SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ

Ünlülerin de gittiği, marka yapmış bir klinikte böyle bir şey yaşamasının utanç verici bir durum olduğunu söyleyen Selen Taşhan, kliniği savcılığa şikayet etti.