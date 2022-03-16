Ünlü komedyenin ölümünün arkasındaki sır perdesi hâlâ aralanamadı

Bizim Ev (Full House) dizisindeki rolüyle öne çıkan ünlü komedyen Bob Saget'in ölümüyle ilgili incelemeler devam ediyor. Saget'ın Florida'da kaldığı otelin dışında vale ile poz verdiği son fotoğrafta gülümsemesi ve henüz yaralanmamış olması ise ölümüyle ilgili yeni bilgiler verdi.

Sozcu.com.tr

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Ocak ayında hayatını kaybeden Bob Saget, Florida’da kaldığı otelde ölü olarak bulunmuştu. Saget’in ölümünün kafasına almış olduğu bir darbe sonucu gerçekleştiği belirtilmişti.

Ünlü komedyenin ölümü ile ilgili araştırma devam ederken ölümünden önceki belki de son fotoğrafı ortaya çıktı. Polisler görüntüyü kullanarak 65 yaşındaki aktörün, 9 Ocak’ın erken saatlerinde golf tesisine geldikten sonra ölümcül kafa travmasını geçirdiğini belirledi.

Fotoğraf, Saget’in gözlüklü yüzünün net bir görüntüsüydü. Dedektifler salı günü yayınlanan ve ölümünün trajik bir kaza olduğu sonucuna varan nihai bir raporda, sol gözünün yakınında ölümden sonra belirgin olan yaralanma veya morluk olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi.

“HERHANGİ BİR YARALANMA YOKTU”

Saget ile selfie çeken 21 yaşındaki vale Orlando Nunez, DailyMail.com’a özel bir röportajda şunları söyledi: “Yaralanma görmedim, incinmiş gibi görünmüyordu. Onu çocukken televizyonda izlerken hatırladığım gibiydi. Hayret içindeyim.”

Orange County Şerif Departmanından müfettişler, Saget’in kafatasını nasıl ciddi bir şekilde kırdığını tam olarak belirleyemediler, ancak kayıp zemine ya da yatak başına çarpmış olabileceğini öne sürüyorlar.

ODADAKİ EŞYALAR YUMUŞAK, YAN ODA DETAYI İSE DİKKAT ÇEKİCİ

Raporlarında şu satırlara yer verdiler: “Amacımız, odadaki otopside bulunan travmaya neden olabilecek belirli yerleri veya eşyaları bulmaktı. Sandalyelerin ve kanepelerin çoğu kalın bir şekilde döşenmişti ve Saget’in maruz kaldığı yaralanmanın türü ve boyutuna neden olamayacak kadar yumuşaktı. Daha önce de belirtildiği gibi, süitin çoğu halı kaplıydı. Yatağın başlığı hafifçe dolguluydu ve duvardan biraz dışarı doğru uzanıyordu. Bunlar burada olası yaralanma mekanizmaları olarak listelendi, ancak odada kesin bir sonuca varacak hiçbir şey bulunmadı.”

Raporda, 962 numaralı odanın kapısının içeriden kilitli olduğu ve hiçbir boğuşma izi olmadığı, hiçbir şeyin hasar görmediği ve çarşaflarında veya yatak takımlarında kan izi bulunmadığı belirtildi.

961 numaralı bitişik odanın iç kapısının kilidinin ise açık bulunması ise dikkat çekerken, Saget’in oradayken içeride kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

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