Ünlü kozmetik markası huzurevleri için 20 bin bakım seti bağışladı
Flormar, corona virüsünün tüm dünyayı etkisi altına aldığı şu dönemde, daha önce ürün portföyünde bulunmayan yeni bir ürün geliştirdi ve ilk üretimden çıkan 20 bin hijyenik bakım setini TEV (Türk Eğitim Vakfı) desteği ile huzurevinde ikamet eden büyüklere ve bu tesislerde çalışanlara iletiliyor. Eş zamanlı olarak Yemeksepeti Banabi aracılığıyla sipariş veren 50 yaş ve üzerindeki vatandaşlara içerisinde PurActive jel kolonya ve el kremi bulunan hijyenik bakım setleri ücretsiz olarak sunacak.