Ünlü kozmetik markası huzurevleri için 20 bin bakım seti bağışladı

Flormar, corona virüsü ile mücadele kapsamında 20 bin adet bakım seti bağışladı. Marka Türk Eğitim Vakfı desteği ile huzurevlerinde ikamet eden büyüklere ve tesis çalışanlarına, Yemeksepeti Banabi aracılığı ile ise sipariş veren 50 yaş üzeri vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırıyor.

Flormar, corona virüsünün tüm dünyayı etkisi altına aldığı şu dönemde, daha önce ürün portföyünde bulunmayan yeni bir ürün geliştirdi ve ilk üretimden çıkan 20 bin hijyenik bakım setini TEV (Türk Eğitim Vakfı) desteği ile huzurevinde ikamet eden büyüklere ve bu tesislerde çalışanlara iletiliyor. Eş zamanlı olarak Yemeksepeti Banabi aracılığıyla sipariş veren 50 yaş ve üzerindeki vatandaşlara içerisinde PurActive jel kolonya ve el kremi bulunan hijyenik bakım setleri ücretsiz olarak sunacak.