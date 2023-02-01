Ünlü manken boşanma sonrasında sessizliğini bozacak

Geçen yıl 13 yıllık evliliğini sonlandıran ünlü manken Gisele Bündchen'in bütün yaşadıklarını kısa bir süre sonra açıklayarak "sessizliğini bozacağı" öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü Brezilyalı manken Gisele Bündchen kısa bir süre önce sonlanan evliliğinin ardından konuşacağını duyurdu.

Geçen yıl Ekim ayında ABD’li sporcu Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini sonlandıran 42 yaşındaki manken ABD’nin popüler dergilerinden Vanity Fair’e röportaj vereceğini ve ayrılıkla ilgili her şeyi açıklayacağını söyledi.

Boşandıktan sonra birçok marka için kamera karşısına geçmeye başlayan ve kariyerini canlandırmak için hamlelerde bulunan Bündchen’in “Sessizliğini bozacağı” da belirtildi.

Dergi yönetiminden bir yetkili, “Gisele’in Dünya Ayı olarak da bilinen Nisan ayında kapağa çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü o bu konuda çok tutkulu. Fakat yaz aylarında da kapak olabilir” yorumunu yaptı.

2002-2016 yılları arasında dünyanın en çok kazanan mankenlerinden biri olan Bündchen çiftin çocukları 12 yaşındaki Benjamin ve 9 yaşındaki Vivian için kariyerini bırakma kararı almıştı.

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