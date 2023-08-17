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Ünlü mankenin çıplak tatil pozu gündem oldu

Büyük beden kadınlara ilham olmakla övünen ünlü mankenin sosyal medyadaki paylaşımları gündem oldu.

Sozcu.com.tr
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Ünlü mankenin çıplak tatil pozu gündem oldu

ABD’li büyük beden mankeni Ashley Graham, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile gündem oldu.

35 yaşındaki Graham, tropikal bir bölgede tatil yaptığı sırada çekilen üstsüz fotoğrafıyla çok konuşuldu. Graham, milyonlarca takipçisine sırtındaki bereleri ve kızarıkları gösterdi.

Graham’ın paylaşımı gündem oldu.

Büyük beden tasarımları taşımasıyla bilinen ve ABD’nin önde gelen mankenlerinden biri haline gelen Graham, sırtında kupa çekildiğini söyledi. Graham’ın bu pozu verirken saçını topuz yapması ve altın küpe takması da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Graham’ın pozunu beğenirken bazı kullanıcılar ise Graham’ın neden kupa çektirdiğini sorguladı.

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