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Ünlü model Chrissy Teigen’den Twitter’a veda: Artık negatif etkiliyor

ABD'li ünlü model Chrissy Teigen, Twitter'daki sosyal medya hesabını kapattı. ABD Başkanı Joe Biden'ın takip ettiği tek ünlü isim olduğu ortaya çıkan Teigen, platformun artık kendisini sadece olumsuz etkilediğini söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:13, 25/03/2021
Hayat HaberleriYaşam
Ünlü model Chrissy Teigen’den Twitter’a veda: Artık negatif etkiliyor

ABD’li dünyaca ünlü model Chrissy Teigen, hayranlarını şaşırtan ve de üzen bir adım attı. 35 yaşındaki model Twitter hesabını kapattı.

Aldığı kararı paylaştığı son birkaç mesajla açıklayan Teigen, Twitter’da geçirdiği son dönem için, “Artık bana eskisi gibi pozitif etki etmiyor, negatif etki ediyor. O yüzden bir şeyleri değiştirmek için doğru zaman olduğunu düşünüyorum” dedi.

14 milyon takipçisine teşekkür eden Teigen, “Hey, 10 yıldan fazla süre boyunca benimleydiniz. Beraber yarattığımız birçok şey için bu dünyaya borçluyum. Birçoğunuzu gerçek arkadaşlarım olarak görüyorum. Ancak benim için veda etmenin zamanı geldi” dedi.

BIDEN’IN TAKİP ETTİĞİ TEK İSİMDİ

Bu mesajların ardından hesabını kapatan Teigen, Instagram hesabını kullanmaya ise devam edeceğini söyledi.

Chrissy Teigen ve eşi John Legend.

Teigen’in Twitter hesabı, ABD Başkanı Joe Biden’ın takip ettiği tek ünlü isim olmasıyla dikkat çekmişti.

Sosyal medyada bir anda viral olan olay sonrası Teigen’in Biden’dan kendisini takip etmeyi bırakmasını rica ettiği, ABD Başkanı’nın da bunu yerine getirdiği öne sürüldü.

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Yayınlanma Tarihi:09:05,