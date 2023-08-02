Ünlü model Gigi Hadid, kardeşi Bella’nın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, kendisi kadar ünlü model kız kardeşi Bella Hadid'in hastalığı hakkında konuştu.

Sozcu.com.tr

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2012 yılından beri Lyme hastalığıyla mücadele eden ünlü manken Bella Hadid’in küçük kardeşi Anwar ve annesi Yolanda’ya da aynı hastalıktan teşhis konmuştu.



Salı günü 28 yaşındaki Gigi, Instagram’da geçen ay bir defilede 26 yaşındaki kız kardeşiyle paylaştığı eski bir fotoğrafı “geri dönmek için sabırsızlanıyorum” başlığıyla açıkladı.

Bella’nın, Lyme hastalığı için uzun ve yoğun bir tedaviyi yeni bitirdiğini söyleyen Gigi, ünlü modelin kendini hazır hissettiğinde tekrar podyumlara döneceğini belirtti.

Bella’ya 2012 yılında 24 yaşındaki erkek kardeşi Anwar ve 59 yaşındaki eski “Real Housewives of Beverly Hills” yıldızı Yolanda ile birlikte Lyme hastalığı teşhisi kondu.

Mayo Clinic’e göre Lyme hastalığının semptomları arasında ateş, aşırı yorgunluk, eklem sertliği ve şişmiş lenf düğümleri bulunur.

2021’de Bella, seruma bağlı bir dizi enstantane fotoğrafını paylaşarak Lyme hastalığıyla olan hayatını gözler önüne sermişti.

Kronik bir otoimmün hastalıkla yaşadığını belirten Bella, düzenli olarak tedavisine devam ediyor.

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