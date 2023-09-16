Ünlü model Gisele Bündchen içkiyi bıraktığını açıkladı

Dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen, sağlığını düzeltmek için iki yıl önce içkiyi bıraktığını ve büyük faydalarını gördüğünü açıkladı.

Sozcu.com.tr

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43 yaşındaki Brezilyalı süper model Gisele Bündchen, vücudunun kendisi için bir tapınak olduğunu söyleyerek içkiyi, sigarayı bıraktığını, ayrıca her gün meditasyon ve spor yaptığını duyurdu.

13 yıl evli kaldığı eski eşi Tom Brady ile geçtiğimiz sene yollarını ayıran güzel model, gençliğinde kaygı ve depresyonla mücadele ettikten sonra şimdiki yaşam tarzını benimsediğini açıkladı.

Bündchen, People’ın haberine göre, “Her gün meditasyon yapıyorum, her gün egzersiz yapıyorum. Bu vücuda sahip olduğum için çok minnettarım, gerçekten öyleyim. Artık öğrendim, -çünkü 20’li yaşlarımda veya ergenlik yıllarımda o kadar da önemsemiyordum- vücudumun benim tapınağım olduğunu fark ettim ve bundan gerçekten keyif almak istiyorum. Bu yüzden benim için vücudumu hareket ettirmek çok önemli.”

“Bu yüzden sabah 5’te uyanıyorum. Bu yüzden 20 yılı aşkın süredir meditasyon yapıyorum. Ve içmediğimde çok büyük bir fark hissediyorum. İki yıldan fazla bir süredir içki içmedim ve farkı bu kadar net bir şekilde hissetmem şaşırtıcı.” dedi.



Sigara, kahve ve alkol tüketimi nedeniyle ruh sağlığının bozulmaya başladığını söyleyen ünlü model, “20’li yaşlarımın başında şiddetli panik atak ve depresyon geçirdim. Gençken veya 20’li yaşlarınızda hiçbir şeyin size zarar vermeyeceğini, her şeyi yapabileceğinizi düşünüyorsunuz, siz bir süper kahramansınız. Ama bu artık pek mümkün değil. Vücudunuz bunu size söylüyor.” şeklinde konuştu.



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