Ünlü müzisyenin şok itirafı: “Uyuşturucu yüzünden ayaklarımı kaybediyordum”

İngiliz müzisyen Pete Doherty, kronik uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle yaşadığı sıkıntıları The Mirror'a anlattı.

43 yaşındaki şarkıcı, müzisyen ve söz yazarı Pete Doherty, yakın geçmişte uyuşturucu nedeniyle birçok sağlık problemi yaşadığını ve damarlarının tükenmeye yaklaştığını söyledi.

Kronik uyuşturucu bağımlılığı sayesinde neredeyse ayaklarını kaybedeceğini söyleyen müzisyen, iki yıldan fazla bir süredir temiz olduğunu belirtti.

ARKADAŞI YARDIM ETMİŞ

Müzisyen Frédéric Lo’nun yardımlarıyla bağımlılığını yenebildiğini söyleyen Doherty, açıklamasında Lo’ya da teşekkür etti.

The Fantasy Life of Poetry And Crime albümünü çıkarırken Frédéric Lo’nun, 2020’nin başlarında Fransa’nın kırsalındaki yeni evinde kendisine “işe yaramaz ve her şey bitmiş” anlamına gelen Inutile Et Hors D’usage adlı bir şarkıyı nasıl çaldığını anlattı.

“SINIRLARI ZORLUYORDUM”

Doherty, “Frédéric, bana çaldığında çok duygulandım, bu gerçekten canımı sıktı. Sert uyuşturucuları bırakıyor ve gerçekten berbat hissediyordum. Bu durumu benim için tanımlamanın en iyi yolu, bir otobüsün çarpması gibi…” dedi.

Ayaklarından da bahseden şarkıcı, “Gerçekten sınırları zorluyordum. Çok yakındım. Neredeyse ayaklarımı kaybediyordum ve bunun gibi korkunç şeyler… Enjeksiyon nedeniyle kaybetmem çok yakındı. Damarlarınız bittiğinde böyle olur. Şimdi her şey çok uzun zaman önce gibi görünüyor ama çok zorlu bir yolculuktu” dedi.

İngiliz müzisyen, yaşamını 2021 yılında evlendiği eşi Katia de Vidas ile Fransa’da sürdürüyor.

