Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar’ın olaylı gecesi pahalıya patladı

Karaköy'de bir eğlence mekanında kavgaya karıştıkları iddia edilen ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun, Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları davada mahkeme, Çalıkoğlu’nun eyleminin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçu kapsamında değerlendirilmesine karar vererek, dosyanın görevsizlik kararı ile Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Karaköy'de 29 Haziran 2021 tarihinde ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ile erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu, gittikleri restoranda mekan çalışanlarıyla kavga etmişti.

İddiaya göre, olay yerine giden bir polis memurunun silahını belinden alarak bir el ateş eden Çalıkoğlu, polis ve bekçilere hakaret ve tehditlerde bulunmuş ve 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakılırken, Çalıkoğlu tutuklanmıştı.

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya devam edildi. Ayşegül Çınar duruşmaya katılmazken, tutuklu olan erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu, SEGBİS ile mahkemeye bağlandı. Duruşmada taraf avukatları ile müştekiler de hazır bulundu.

“BOĞAZINI KESERİM DİYE TEHDİT ETTİ”

Duruşmada müşteki sıfatıyla savunma yapan, Nevi Can Bozyiğit, olayın yaşandığı restoranda aşçı olarak çalıştığını söyleyerek, “Olay günü servis arabasını toplarken Furkan beyden yanağıma 2 tokat yemiştim. Servis asansörüne doğru kaçarken o da mutfaktan bıçak aldı. Asansöre kaçtım. Elinde bıçak varken, ‘Boğazını keserim’ diye tehdit etti. Üzerime geldiğinde direndim, bağırdım. Arbede esnasında kolum kesilmiş, ilk anda fark etmemiştim. Biz asansördeyken Ayşegül Çınar da asansöre geldi. Ayşegül hanım gelmeseydi boğazımdan bıçaklayabilirdi. Şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK BİR HAKSIZ TAHRİK SÖZ KONUSUDUR”

Mahkemede savunma yapan Furkan Çalıkoğlu'nun avukatı, “Müvekkilim restoranda oturduğu esnada bir şahıs cam şişeyi alarak kafasında parçalıyor. Bu olmadan önce olay yerinde herhangi bir arbede yaşanmamıştı. Müvekkil bunun şokunda ayağa kalkıyor ve sonraki olaylar cereyan ediyor. Büyük bir haksız tahrik söz konusudur. Müvekkilimin vücudunda çok ciddi yaralanmalar vardır. Konuyla ilgili suç duyurusunda da bulunduk. Beraatını talep ediyoruz. 70 gündür tutuklu, tahliyesini talep ediyoruz.” dedi.

DOSYANIN GÖREVSİZLİKLE AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE KARARI VERİLDİ

Esasa ilişkin görüş beyan eden Cumhuriyet savcısı, sanık Çalıkoğlu'nun eyleminin, ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, dava dosyasının Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, Çalıkoğlu'nun eyleminin ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında değerlendirilmesine karar vererek, dava dosyasında görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine ve Çalıkoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.