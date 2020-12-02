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Ünlü oyuncu Ellen Page cinsiyet değiştirdi
Ünlü oyuncu Ellen Page cinsiyet değiştirdi
Dünyaca ünlü Kanadalı oyuncu Ellen Page, cinsiyet değiştirdiğini açıkladı. 33 yaşındaki Page, yeni isminin ise Elliot Page olduğu duyurdu.
Sozcu.com.tr
Yaşam 2 Aralık 2020 - 00:11

Juno, Başlangıç ve X-Men serilerinin ünlü oyuncusu olan veOscar’a aday gösterilen Elliot Page, sosyal medya hesabından ‘Trans Erkek’ olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Page, şu ifadeleri kullandı:

* Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada olduğum için. Hayatımda bu yere geldiğim için. Bu yolculukta beni destekleyen insanlara karşı çok büyük bir minnettarlık duyuyorum.

* Öz benliğimin peşinden gidebilmek için nihayet kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem.

* Ben de sabır istiyorum. Sevincim gerçek, ama aynı zamanda kırılgan. Gerçek şu ki, şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen, ben de korkuyorum. İstiladan, nefretten, ‘şakalardan’ ve şiddetten.

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Elliot Page, 2014'te gerçekleştirilen bir LGBT etkinliğinde eşcinsel olduğunu açıklamıştı.
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