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Ünlü oyuncu hastalığıyla uğraşırken eski sevgilisinin saldırısına uğradı

2018 yılından beri MS Hastalığı ile mücadele eden Amerikalı ünlü oyuncu Selma Blair, eski erkek arkadaşı Ronald Carlson'ın kendisine saldırdığını iddia etti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:46 - 10 Mart 2022 Güncellenme:
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Ünlü oyuncu hastalığıyla uğraşırken eski sevgilisinin saldırısına uğradı

“Cruel Intentions” filmiyle tanınan 49 yaşındaki Blair’in iddiasına göre, saldırı olayı aktrisin Los Angeles’taki evinde meydana geldi. Olayın ardından Carlson için uzaklaştırma emri çıkaran Selma Blair, hastalığı sebebiyle baston kullandığı için de ağır sözler duyduğunu söyledi. Blair, “Yüzüme vurdu ve bana ‘işe yaramaz bir sakat’ dedi” şeklinde konuştu.

Saldırı anında Carlson’ın ünlü oyuncunun yüzünü ve ağzını elleriyle kapattığı ve bu nedenle Blair’in bilinç kaybı yaşadığı söyleniyor. Hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılan eski sevgili Ronald Carlson ise iddiaları kesin bir dille yalanlıyor.

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