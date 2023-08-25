Ünlü oyuncu hayranlarını şaşırttı: OnlyFans hesabı açtı
Sopranos dizisinin yıldız ismi OnlyFans hesabı açtığını duyurdu.
Televizyon tarihinin en ikonik dizilerinden biri olan Sopranos’ta yer alan Drea de Matteo, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.
Dizide Adriana La Cerva isimli karakteri canlandıran 51 yaşındaki de Matteo, sosyal medya platformu OnlyFans üzerinden hesap açtığını açıkladı. de Matteo, kullanıcılardan ayda 15 dolar isterken bunun karşılığında da erotik fotoğraf ve videoları yer alıyor.
Ünlü oyuncu konuyla ilgili bir açıklama yapmazken hayranları ise tebrik mesajları gönderdi. 2007 yılında sona eren The Sopranos’un ardından de Matteo birçok girişimde bulunmuş en son bir podcast kanalı açarak içerik üretmişti.