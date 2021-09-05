Ünlü oyuncu ikinci eşinden boşanma kararı aldı

Big Bang Theory isimli diziyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Kaley Cuoco, 3 yıl önce evlendiği ikinci eşiyle boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD’de bir dönem çok popüler olan ve Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Big Bang Theory’de canlandırdığı karakter ile gönülleri fetheden Kaley Cuoco ikinci eşi Karl Cook ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

2018 yılında California’da evlenen çift, boşanma süreciyle ilgili de bir açıklama yaptı. Aralarında bir kızgınlık ya da anlaşmazlık olmadığının belirtildiği açıklamada, “Aramızda derin bir aşk ve saygı olmasına rağmen şu an ilerlediğimiz yolların farklı yönlere gittiğini fark ettik” denildi.

2013-2016 yılları arasında Ryan Sweeting ile evli kalan Couco, 2007-2009 yılları arasında da Big Bang Theory’deki rol arkadaşı Johnny Galecki ile birlikte olmuştu.

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