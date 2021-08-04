Ünlü oyuncu Jennifer Aniston’dan aşı olmayanlara mesaj

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, corona virüsü aşısı olmayanlarla ilgili bir açıklama yaptı.

SOZCU.COM.TR

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ABD’li ünlü oyuncu Jennifer Aniston corona virüsü aşısı olmayan insanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bir moda dergisine konuşan 52 yaşındaki oyuncu, Covid-19 aşısı olmayan yakınlarıyla görüşmeyi kestiğini söyledi.

Friends dizisiyle şöhrete kavuşan Aniston, “Haftalık rutinimde olan bazı insanlarla görüşmeyi kestim. Bu kişiler ya aşı olmayı reddettiklerini söylediler ya da aşı olup olmadıklarıyla ilgili bilgiyi gizlediler. Bu çok talihsiz bir durum gerçekten” dedi.

Aniston, “Bence aşı olduğunu ya da olmadığını söylemek hem ahlaki hem de profesyonel bir zorunluluk olmalı çünkü her güç test olmuyoruz artık. İşin farklı bir boyutu daha var o da herkesin kendi fikri var fakat fikirler korku ya da propaganda haricinde bir şeyden beslenmiyor” ifadesini kullandı.

Corona virüsü salgınının başladığı zamanlarda kamuoyunu bilinçlendirmek isteyen Aniston o dönemlerde maske takılması tavsiyesinde bulunmuş ve bunu sık sık dile getirmişti. O dönemlerde Aniston, “Basit ve etkili bir yöntem olan maske takmanın önerilmesi insanların canı pahasına siyasileştiriliyor. Bu tartışmaya açık bir konu olmamalı. Eğer insanların hayatlarını önemsiyorsanız bir maske takın” demişti.

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