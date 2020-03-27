Ünlü oyuncu Jeremy Renner corona virüsü nedeniyle nafakaların düşürülmesini istedi

Marvel'in Yenilmezler serisinden tanıdığımız Jeremy Renner, corona virüsü nedeniyle işlerinin azaldığını, bu nedenden dolayı da boşandığı eşi ve çocuklarına ödediği nafakanın düşürülmesini talep etti...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, gerek sanat gerek moda, gerek iş dünyasını ciddi anlamda etkilemiş durumda. Şirketler, bulundukları ülkelerin ekonomi paketinden yararlanırken, film setleri durduruldu, defileler, etkinlikler iptal edildi… Oyuncular da bu krizden nasibini aldı. Bu isimlerden biri de Marvel’in Yenilmezler serisinde başrollerden biri olan Jeremy Renner…



Oyuncu, ayda 30 bin dolar eşi ve çocuklarına nafaka ödüyor. Corona yüzünden işlerinin düştüğünü söyleyen Renner, nafakasının 11 bin dolara düşürülmesi için mahkemeye başvuruda bulundu. Sunulan belgede “İçinde bulunduğumuz sıra dışı durumda düşen gelirden dolayı indirime gidilmesini istiyorum” denildi.