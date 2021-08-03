Ünlü oyuncu Kathy Griffin’den üzücü haber: Akciğer kanserine yakalandı

ABD'li ünlü oyuncu Kathy Griffin akciğer kanserine yakalandı. Üzücü haberi hayranlarına sosyal medya üzerinden veren Griffin, akciğerinin bir bölümünün alındığını ancak iyi olacağını söyledi.

SOZCU.COM.TR

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ABD’li ünlü oyuncu Kathy Griffin’den hayranlarını üzen bir haber geldi. 60 yaşındaki Griffin akciğer kanserine yakalandığını açıkladı.

Kanserin erken aşama tespit edildiğini belirten Griffin, başarılı bir ameliyat geçirdiğini ve tümörün yalnızca akciğerin sol tarafında görüldüğünü aktardı. Doktorların durumuyla ilgili iyimser olduğunu söyleyen Griffin, bir ay ya da daha kısa süre içinde normal rutinine dönmeyi beklediğini ifade etti.

Akciğerinin sol bölümünün yarısı alınan Griffin, sosyal medyada yaptığı açıklamada, tıbbi kontrollerin önemine değindi. Griffin paylaşımında, “Evet akciğer kanseriyim ve hiç sigara içmedim. Müthiş bir dört yıldı. İşe geri dönmek, sizleri eğlendirmek ve güldürmek. İyi olacağım, sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.

Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu pek çok isim Griffin’e geçmiş olsun mesajları yolladı. Griffin’in kardeşi Joyce Griffin Eylül 2017’de kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Demansla mücadele eden annesi Maggie Griffin de Mart 2020’de hayata gözlerini yummuştu.