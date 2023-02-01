Ünlü oyuncu, seks tarikatı liderliğinden gözaltına alındı

Sinemanın kült filmlerinden Kurtlarla Dans’ın yıldızlarından Nathan Lee Chasing Horse, seks tarikatı kurduğu ve çok sayıda küçük kızı istismar ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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En iyi Film dahil 7 Akademi Ödülü kazanan 1990 yapımı Kurtlarla Dans filminin yıldızlarından Nathan Lee Chasing Horse, seks tarikatı kurduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.

ABD'deki yerli toplumu içinde tanınan bir isim olan ve Kurtlarla Dans filmiyle şöhrete kavuşan Chasing Horse (Peşimdeki At) lakaplı eski aktör, yerli genç kızları kandırarak cinsel istismar ağı kurmakla suçlanıyor. Las Vegas'ta gözaltına alınan Lee'nin aylar süren soruşturma ve takip sonucu yakayı ele verdiği bildirildi.

The Circle (Daire) isimli bir tarikatın lideri olduğu belirtilen Lee, 2000'lerin başından bu yana çok sayıda kadın ve genç kızı istismar etmekle suçlanıyor. ABD basını, eski aktörün Las Vegas'ta 5 eşiyle yaşadığı eve dün baskın yapıldığını aktardı.

Peşimdeki At, Kurtlarla Dans filminden sonra ABD ve Kanada'da yönettiği yerlilere özgü şifa ayinleriyle de ün kazanmıştı. Ünlü ismin şöhretini kullanarak cinsel istismar ağını genişlettiği kaydediliyor.

Polis kayıtlarına göre kurbanların bazılarının 13 yaşında çocuklar olduğu, eşlerinden birinin 15 yaşındayken Lee'ye “hediye” olarak sunulduğu ortaya çıktı. Lee'nin para karşılığında tarikatındaki kızları başka erkeklerle cinsel ilişkiye zorladığı da belirtildi.

Nathan Lee, sinema tarihinin önemli filmlerinden Kurtlarla Dans'ta Sioux Kabilesi üyesi Smiles a Lot (Çok Gülen Adam) karakteriyle büyük ses getirmişti.