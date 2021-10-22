Ünlü oyuncu Selma Blair MS’le mücadelesini anlattı: ‘Ölümünü planla’ dediler

MS hastalığıyla mücadelesi belgesel olan ABD'li ünlü oyuncu Selma Blair, yaşadığı zorlu süreçleri verdiği röportajda anlattı.

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ABD’li ünlü oyuncu Selma Blair, 2018 yılında Multipl skleroz (MS) hastalığı teşhisi koyulduktan sonra hayatı değişti.

2019 yılında hastalığının ilerlemesi nedeniyle konuşmakta ve yürümekte güçlük çeken 49 yaşındaki oyuncu, tedavi sürecinin ardından hayata yeniden tutundu. Yaşadığı süreci ‘Introducing, Selma Blair’ adıyla bir belgeselde anlatan Blair, People dergisine açıklamalarda bulundu.

Hastalığı ilk ortaya çıktığında kendisine ‘ölümünü planla’ denildiğini söyleyen Blair, “Hayatımın en zor dönemiydi. İnsanlara MS’le ilgili gerçekleri anlatmak istiyorum. İnsanların böyle bir kronik hastalıkla yaşamanın nasıl olduğunu görmesi önemli” dedi.