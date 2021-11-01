Semra Dinçer’den acı haber

Kuzey Güney dizisindeki rolüyle çok geniş kitleler tarafından sevilen oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti.

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Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Semra Dinçer 56 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Haluk Levent, sosyal medya hesabından duyurdu.

“SAYISIZ OPERASYON YAPILDI”

Levent şöyle yazdı:



“Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S. D. olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun.”

1980’DE KARİYERİNE BAŞLADI

Semra Dinçer 1965 yılında Ankara’da doğdu. Oyunculuk kariyerine 1980’de Ankara Sanat Evi’nde başladı. Ali, Zerk, Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle, Filler ve Çimen, Beni de Götür, Turkish Pasaport, Döngel Kerhanesi, Triliçe rol aldığı son filmlerden sadeece birkaçıydı. Dinçer kariyerinde çok sayıda dizide de rol aldı. Bunlardan bazıları şöyle: Vuslat, İstanbullu Gelin, Emanet, Görüş Günü Kadınları, Dinle Sevgili, Maskeli Balo, Kavak Yelleri, Kardelen, Derman, Gonca Karanfil, Geniş Zamanlar, Leylan, Kaybolan Yıllar, Yağmurdan Sonra, Yolun Sonu, İnadım İnat, Fırtınalı Hayatlar, Perçem…

Sanatçı, Levent Kırca’nın Olacak O Kadar programı için skeçler yazdı. Ayrıca çok sayıda dizi ve sinema filmi senaryosu da kaleme aldı. Sinema filmleri Adalet, Kavanoz. Diziler; Hidayet Bey Sabri’yi Niçin Öldürdü, Ezo Gelin, Davetsiz Misafir, Üvey baba, Profesyoneller, Bir Aşk Hikayesi, Örümcek, Küçük Bekleme, İspinioza, Tatlı Kaçıklar, Huzur Çıkmazı.