Ünlü oyuncu Zendaya hamile olduğuna dair iddialara yanıt verdi

Son dönemin gözde aktristlerinden Zendaya, sosyal medyada yayılan "hamile" iddialarına çok sert bir yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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Son dönemin gözde Hollywood yıldızlarından biri olan 25 yaşındaki Zendaya kişisel Instagram hesabından çok sert açıklamalarda bulundu.

Son dönemde TikTok üzerinde yayılan ve hamile olduğuna dair iddialara yanıt veren Zendaya bu iddiaların asılsız olduğunu söyledi. İlk çocuğuna hamile olduğu iddia edilen Zendaya, “Ortada hiçbir sebep yokken böyle iddiaları ortaya çıkarıyorlar” dedi.

Sosyal medya üzerinde kısa bir video paylaşılmış ve bir sonogramın yanına Zendaya’nın fotoğrafı eklenmişti. Videonun sonunda bu görüntülerin şaka olsun diye yapıldığı belirtilse de birçok kullanıcı bu görüntülerin gerçek olduğunu öne sürmüştü.

Örümcek Adam ve Euphoria gibi yapımlarda oynayarak şöhrete kavuşan Zendaya, insanların bu tür videolar ve içerikler paylaşmasından rahatsızlığını dile getirdi.

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