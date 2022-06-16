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Ünlü oyuncu Zendaya hamile olduğuna dair iddialara yanıt verdi

Son dönemin gözde aktristlerinden Zendaya, sosyal medyada yayılan "hamile" iddialarına çok sert bir yanıt verdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:12 - 16 Haziran 2022 Güncellenme:
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Ünlü oyuncu Zendaya hamile olduğuna dair iddialara yanıt verdi

Son dönemin gözde Hollywood yıldızlarından biri olan 25 yaşındaki Zendaya kişisel Instagram hesabından çok sert açıklamalarda bulundu.

Son dönemde TikTok üzerinde yayılan ve hamile olduğuna dair iddialara yanıt veren Zendaya bu iddiaların asılsız olduğunu söyledi. İlk çocuğuna hamile olduğu iddia edilen Zendaya, “Ortada hiçbir sebep yokken böyle iddiaları ortaya çıkarıyorlar” dedi.

Genç oyuncu, sosyal medyada çıkan iddiaları tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinde kısa bir video paylaşılmış ve bir sonogramın yanına Zendaya’nın fotoğrafı eklenmişti. Videonun sonunda bu görüntülerin şaka olsun diye yapıldığı belirtilse de birçok kullanıcı bu görüntülerin gerçek olduğunu öne sürmüştü.

Özellikle Twitter’da hamile olduğuna dair iddiaların yayıldığına dikkat çeken Zendaya, “İşte bu sebeple Twitter’dan uzak duruyorum” dedi.

Örümcek Adam ve Euphoria gibi yapımlarda oynayarak şöhrete kavuşan Zendaya, insanların bu tür videolar ve içerikler paylaşmasından rahatsızlığını dile getirdi.

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