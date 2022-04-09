Ünlü oyuncudan hastalığı açıklandıktan sonraki ilk kare

Geçtiğimiz günlerde açıklanan afazi hastalığı sebebiyle oyunculuğa ara vereceği açıklanan ünlü aktör Bruce Willis'ten ilk kareler geldi.

Sozcu.com.tr

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67 yaşındaki ünlü aktör Bruce Willis, bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı sebebiyle kariyerine ara verdiğini açıklamıştı.

Almanya doğumlu Willis’in hayranlarını üzen bu haber sonrasında ünlü oyuncudan sevindirici bir kare geldi. Ünlü aktörün eşi Emma Heming Willis, Instagram’dan aile fotoğraflarını paylaştı.

Doğanın içindeki oldukları görülen karelerde Bruce Willis’in de neşeli ve zinde olduğu görülüyor.

“Die Hard” ve “Pulp Fiction” filmleriyle tanınan aktörün afazi hastalığı teşhisi 67. doğum gününden yaklaşık bir hafta sonra geldi. Afazi hastalığı, bir kişinin iletişim kurma yeteneğini etkilerken yazmayı, konuşmayı ve bazen başkalarının söylediklerini işitmeyi zorlaştırıyor.

Willis'in eski eşi Demi Moore da dahil olmak üzere, tüm ailesi ortak bir açıklama yaparak aktörün tıbbi durumu nedeniyle oyunculuğa ara vereceğini söylemişti.

Açıklamada, “Bu, ailemiz için gerçekten zorlu bir zaman ve devam eden sevginiz, şefkatiniz ve desteğiniz için çok minnettarız” denildi.

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