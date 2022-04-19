Ünlü oyuncular Tom Cruise ve Katie Holmes’un kızları Suri Cruise köpeğiyle görüntülendi

Hollywood yıldızları Tom Cruise ile Katie Holmes'un kızları Suri Cruise uzun bir aradan sonra New York'ta görüntülendi... Bebekken sık sık ailesiyle basının karşısına çıkan Suri Cruise'un fotoğrafları magazin dünyasında gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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2006’da evlenen ve 2012’de ayrılan Tom Cruise ile Katie Holmes çiftinin kızları Suri Cruise, New York sokaklarında görüntülendi… Arkadaşıyla SoHo’da yürüyüş yapan ve köpeğini gezdiren Suri Cruise’un maskesiz olması dikkat çekti.

Annesiyle birlikte New York’ta yaşayan Cruise, arkadaşıyla uzun uzun sohbet etti. Magazine basını Suri Cruise’un görünüşünün ve tarzının annesine benzediğini de aktardı.

18 Nisan’da 16 yaşına giren Cruise hakkında annesi Katie Holmes kısa bir süre önce açıklamalarda bulunmuştu.

Holmes, “Onu çok seviyorum! Çok geliştirdi kendisini. Aklına bir şeyi koyarsa onu yapmak için deli gibi çalışıyor” dedi.

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