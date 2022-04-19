HAYAT
Abone Ol

Ünlü oyuncular Tom Cruise ve Katie Holmes’un kızları Suri Cruise köpeğiyle görüntülendi

Hollywood yıldızları Tom Cruise ile Katie Holmes'un kızları Suri Cruise uzun bir aradan sonra New York'ta görüntülendi... Bebekken sık sık ailesiyle basının karşısına çıkan Suri Cruise'un fotoğrafları magazin dünyasında gündem oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:18 - 19 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ünlü oyuncular Tom Cruise ve Katie Holmes’un kızları Suri Cruise köpeğiyle görüntülendi

2006’da evlenen ve 2012’de ayrılan Tom Cruise ile Katie Holmes çiftinin kızları Suri Cruise, New York sokaklarında görüntülendi… Arkadaşıyla SoHo’da yürüyüş yapan ve köpeğini gezdiren Suri Cruise’un maskesiz olması dikkat çekti.

Dün 16 yaşına giren Suri Cruise, New York’ta arkadaşıyla köpeğini gezdirdi.

Annesiyle birlikte New York’ta yaşayan Cruise, arkadaşıyla uzun uzun sohbet etti. Magazine basını Suri Cruise’un görünüşünün ve tarzının annesine benzediğini de aktardı.

Suri Cruise, küçükken sık sık babasıyla kamera karşısında görüntüleniyordu.

18 Nisan’da 16 yaşına giren Cruise hakkında annesi Katie Holmes kısa bir süre önce açıklamalarda bulunmuştu.

Cruise, annesiyle birlikte yaşıyor.

Holmes, “Onu çok seviyorum! Çok geliştirdi kendisini. Aklına bir şeyi koyarsa onu yapmak için deli gibi çalışıyor” dedi.

İki kez evlenen ünlü oyuncu: 'Bir daha asla evlenmem' İlginizi Çekebilir İki kez evlenen ünlü oyuncu: 'Bir daha asla evlenmem' Ünlü şarkıcıdan 70 milyon TL'lik gözlemevi projesi İlginizi Çekebilir Ünlü şarkıcıdan 70 milyon TL'lik gözlemevi projesi
Gözlemevi Hollywood Instagram New York oyuncu Sanat