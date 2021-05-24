Ünlü oyuncuya mahkeme kararıyla tatil izni çıktı

Para karşılığı Amerika'nın ünlü üniversitelerine sahte belgelerle çocuklarını kayıt yaptıran elliden fazla aile çeşitli suçlara mahkum olmuş ve üniversiteye kabul skandalı olarak da bilinen olay uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu.

Skandala birçok ünlü isim karışırken, bu isimlerden Loughlin ve Giannulli, cezalarını tamamlayıp gözetimli serbestlik almıştı. Loughlin ve Giannulli, kızlarının üniversiteye kabul edilmesini garanti altına almak için 500.000 dolar para ödediklerini kabul etmişlerdi.

ABD Bölge Yargıcı Denise J. Casper, Loughlin ve Giannulli’nin seyahat taleplerini onaylayarak Haziran ayında Meksika'da San Jose Del Cabo’da altı gün geçirmelerine izin verdi.

2 AY HAPİS YATMIŞTI

Loughlin iki ay hapis yattıktan sonra Aralık ayında hapishaneden serbest bırakılırken, kocası modacı Giannulli geçen ay dört aylık cezasını tamamlayarak gözetim altında olmak şartıyla serbest kalmışlardı.

Loughlin’in cezasının bir parçası olarak, 150.000 dolar para cezası ödemesi, 100 saat toplum hizmeti yapması ve denetimli serbest bırakma için iki yıl geçirmesi, Giannulli’ye de 250.000 $ para cezası ödemesi, 250 saatlik toplum hizmeti gerçekleştirmesi ve denetimli serbest bırakma için iki yıl geçirmesi kararı verilmişti.

Seyahatlerini onaylayan Loughlin ve Giannulli’nin şartlı tahliye memuru, çiftin para cezalarını ödediklerini söyledi. Gözetim memuru, Giannulli görevini tamamlamak için çalışırken, Loughlin’in toplum hizmetini tamamladığını söyledi.