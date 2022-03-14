Ünlü prensesin aksanıyla dalga geçtiler

Danimarka Prensesi Mary'nin 50. yaş günü şerefine televizyona röportaj veren dört çocuğu, Avustralyalı annelerinin aksanına şaka yollu takıldılar.

Sozcu.com.tr

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2000 Yaz Olimpiyatları için Avustralya’ya gelen Danimarka Veliaht Prensi Frederik ile tanışıp 2004’te evlenen Mary Donaldson, evliliğin ardından Danimarka’ya taşınmıştı. Evlendikten sonra Danimarka Veliaht Prensesi unvanını alan Donaldson, akıcı bir şekilde Danca da öğrendi. Geçtiğimiz ay 50. doğum gününü kutlayan prensesin ailesi, yaş günü şerefine televizyona çıktı.

Oldukça nadir olarak TV’ye çıkan ailenin röportajında, dört çocuğun anlattıkları izleyicileri gülümsetti. Prenses Mary’nin çocukları annelerinin anadilinden gelen aksanını hala koruduğunu belirtti. 14 yaşındaki kızı Isabella, prensesin Avustralyalı aksanıyla söylediği bazı kelimelerin kulağa “komik” geldiğini söyledi.

“Konuşması, anadili Danca olan biriyle karşılaştırıldığında tamamen oturmuş değil” diyen çocukları, takılmalarının ardından annelerini onurlandırdı ve Prenses Mary’nin onlara Danimarka’da yaşadıkları için ne kadar şanslı olduklarını sürekli hatırlattığını söylediler.

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