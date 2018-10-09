Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ünlü profesörden çok konuşulacak itiraf: “Kendi dışkımı yedim”
Ünlü profesörden çok konuşulacak itiraf: “Kendi dışkımı yedim”
Yaptığı açıklamalarla gündem olan Prof. Dr. Celal Şengör, Ekşi Sözlük'te katıldığı soru cevap etkinliğinde kendi dışkısını yediğini itiraf etti.
Yaşam 9 Ekim 2018 - 22:22

Ünlü Profesör Celal Şengör, Ekşi Sözlük’ün düzenlemiş olduğu soru – cevap etkinliğine katıldı. Katıldığı programda Celal Şengör, Ekşi Sözlük kullanıcılarının kendisine yönelttiği birbirinden ilginç sorulara cevap verdi.


Bu gönderiyi Instagram’da gör

celal şengör, ekşi sözlük yazarlarının sorularını cevaplıyor. eksisozluk.com #celalsengor

pena (@penavideo)’in paylaştığı bir gönderi ()

Katıldığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Celal Şengör, ‘Kendi dışkınızı hiç yediniz mi?’ sorusuna ‘Yedim. Özellikle insan dışkısı acıydı.’ cevabını verdi. İsviçre’de doktora yaptığı yerde otlayan ineklerin ve dağ keçilerinin de dışkılarının tadına baktığını söyleyen Şengör, “Özellikle insan dışkısı acıydı. Ötekiler de tatlıydı ama insanınki kadar acı değildi. Bu bir merak meselesidir, merak eden her şeyi dener.” cevabıyla herkesi şaşırttı.

celal-sengor-eksi-sozluk-soru-cevap-etkinligi

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler