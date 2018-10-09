Ünlü profesörden çok konuşulacak itiraf: “Kendi dışkımı yedim”

Yaptığı açıklamalarla gündem olan Prof. Dr. Celal Şengör, Ekşi Sözlük'te katıldığı soru cevap etkinliğinde kendi dışkısını yediğini itiraf etti.

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Ünlü Profesör Celal Şengör, Ekşi Sözlük’ün düzenlemiş olduğu soru – cevap etkinliğine katıldı. Katıldığı programda Celal Şengör, Ekşi Sözlük kullanıcılarının kendisine yönelttiği birbirinden ilginç sorulara cevap verdi.

Katıldığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Celal Şengör, ‘Kendi dışkınızı hiç yediniz mi?’ sorusuna ‘Yedim. Özellikle insan dışkısı acıydı.’ cevabını verdi. İsviçre’de doktora yaptığı yerde otlayan ineklerin ve dağ keçilerinin de dışkılarının tadına baktığını söyleyen Şengör, “Özellikle insan dışkısı acıydı. Ötekiler de tatlıydı ama insanınki kadar acı değildi. Bu bir merak meselesidir, merak eden her şeyi dener.” cevabıyla herkesi şaşırttı.