Ünlü rapçi Akon kendi şehrini kuruyor

Rapçi Akon, iki gün önce kendi şehrini kurmak için bir anlaşma imzaladı. Akon City adını vereceği şehrinde, kendi para birimi de olacak.

Senegal asıllı ABD’li rapçi Akon, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, Senegal’de kendi adını verdiği bir şehir kurduğunu açıkladı. Akoin adlı kendi dijital para birimine de sahip şehir için Akon şöyle konuştu: “Sizi gelecekte burada konuk etmeyi dört gözle bekliyorum.”

Senegal Devlet Başkanı Macky Sall tarafından verilen 2 bin dönümlük arsa üzerine inşa edilecek Akon City’nin 10 yıl içinde tamamının bitmesi bekleniyor. Rapçi, aynı zamanda Afrika ülkelerine güneş enerjisi sağlayan bir proje üzerinde de çalışıyor.