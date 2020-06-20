Ünlü ressam Kani Kaya ile oyuncu Ayçin Tuyun bir ilke imza attılar

Ressam Kani Kaya önümüzdeki yıl İtalya Roma’da gerçekleşecek Türk – İtalyan sanatçıların bir araya geleceği Vatikan – The Secret of Art sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak bir portre resim yapacak.

Bu çalışmada sinema, televizyon ve tiyatronun beğenilen yüzü Ayçin Tuyun portre modelliği yapacak. Birlikte yapılacak bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak eserin %20'lik satış bedeli telif hakkı olarak Ayçin Tuyun'a ait olacak. Ressam Kani Kaya, genç sanatçı Ayçin Tuyun'u neden seçtiğini şöyle anlattı; “Eğer doğru açıdan ve doğru ışık ile bakarsanız Ayçin'in yüzünde Mona Lisa'nın tebessümü ve ifadesini görürsünüz.”

“Ben, Ayçin'in gözlerinde gördüğüm ruhunu ve aurasını resmetmeye çalışacağım, Ayçin'in yüzüne ve gözlerine dikkatli baktığınızda bunu anlayabilirsiniz. Bu çalışma soyut – figüratif çalışma olup Rönesans dönemi ve o günkü teknikler ile bir ilgisi olmayacak.”