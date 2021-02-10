Ünlü sanatçı Altan Karındaş hastaneye kaldırıldı

Marmaris'te yaşamaya başladıktan sonra yaklaşık 10 yıl öncesinde belediyeye ait İkinci Bahar Huzurevi Tesislerinde özel daireye taşınan Altan Karındaş, burada özel gözetim altında yaşıyordu.

Corona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş üstü insanların sokağa çıkma yasağında huzurevinde çok sıkılan Karındaş, Marmaris'in Turunç Mahallesine taşınmıştı. Bugün ileri yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

“İYİLEŞİP ARAMIZA DÖNMENİZİ BEKLİYORUZ”

Altan Karındaş'ı hastanede ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileterek “En kısa sürede iyileşip aramıza dönmenizi bekliyoruz” dedi.

2019 yılında Marmaris Belediyesi'nin 10 Kasım filminde de oynayan Karındaş ile ilgili olarak Oktay, şu açıklamayı yaptı: “Neşesinden bir şey kaybetmeyen Altan Teyzemizin bir an önce iyileşip yeni filmler için aramıza dönmesini bekliyoruz.”