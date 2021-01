Ünlü sanatçılardan meclise ortak çağrı

Ünlü sanatçılar kamera karşısına geçerek kadın cinayetlerine dikkat çekti. Sanatçılar, bu konunun meclise özel gündem maddesi olarak getirilmesi talebinde bulundu. Sanatçıların mesajları şu şekilde:

Demet Evgar: Ülkemizde her gün üç kadın bir veya daha fazla erkek tarafından öldürülüyor. Orta çağı anımsatan bu manzara karşısında çağdaş ve ilerici bir Türkiye hayal etmemizi beklemeyin bizden. Her canlı gibi her kadının da doğarken sahip olduğu yaşam hakkını elinden alanlara bir dur deyin artık. Bu utancın acilen meclise özel gündem maddesi olarak getirilmesini istiyoruz.

Hazar Ergüçlü: Ülkemizde her gün kadınlar öldürülüyor. Kadın cinayetlerine artık ‘dur’ demenin zamanı geldi. Bu önemli konunun acilen meclise özel gündem maddesi olarak getirilmesini talep ediyoruz.

Fırat Tanış: Kadın cinayetleri konusunun meclise özel gündem maddesi olarak getirilmesini istiyoruz. Kadın cinayetlerine son.

Dilan Çiçek Deniz: Ülkemizde her gün kadınlar öldürülüyor ve artık kadın cinayetlerine dur demenin zamanı geldi. Bu önemli konunun meclise acilen özel gündem maddesi olarak getirilmesini istiyoruz.

Damla Sönmez: Ülkemizde her gün üç kadın öldürülüyor. Kadın cinayetlerine artık dur demenin vakti geldi. Bu önemli konunun meclise acilen özel gündem maddesi olarak getirilmesini istiyoruz.

2020'DE 300 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun, 2020 Raporu’na göre Türkiye’de yıl boyunca 300 kadın öldürüldü, 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

KİM ÖLDÜRDÜ?

2020 yılında öldürülen 300 kadının 97’si evli olduğu erkek, 54’ü birlikte olduğu erkek, 38’i tanıdık birisi, 21’i eskiden evli olduğu erkek, 18’i oğlu, 17’si babası, 16’sı akraba, 8’i eskiden birlikte olduğu erkek, 5’i kardeşi, 3’ü tanımadığı birisi tarafından öldürüldü. 23 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilemedi.

EN ÇOK ATEŞLI SILAHLARLA

170’i ateşli silahlarla, 83’ü kesici aletle, 26’sı boğularak, 10’u darp edilerek, 2’si yakılarak, 1’i kimyasal madde ile, 1’i de yüksekten düşülerek öldürüldü.

2020 yılında öldürülen kadınların 263’ünün koruma kararının olup olmadığı bilinmezken; yalnızca 23 kadının uzaklaştırma veya koruma kararı olduğu, 45 kadının polis şikayeti, boşanma aşamasında olduğu biliniyor.

SOYLU KADIN CİNAYETLERİNİ YÜZDE 21 ORANINDA DÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLAMAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “6284 kanun kapsamındaki kadın cinayetlerinde 2019’da maalesef 336, 2020 yılında ise 266 kadın hayatını kaybetti. Geçen yıla oranla yüzde 21 düştü” ifadelerini kullanmıştı.

