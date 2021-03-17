Ünlü şarkıcı Demi Lovato yıllar sonra itiraf etti: İki kez istismara uğradım

ABD’li oyuncu ve şarkıcı Demi Lovato’nun Youtube’da yayınlanacak belgesel serisi Dancing With the Devil (Şeytanla Dans) ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

23 Mart’ta yayınlanacak belgeselde, Lovato cinsel istismara uğradığını ilk kez itiraf etti. Lovato, hayranlarını dehşete düşüren bu durumun iki kez başına geldiğini söyledi. İlk cinsel istismarın 2000’li yılların sonunda Disney yapımlarında rol aldığı sırada yaşandığını belirten ünlü şarkıcı, bekaretini o olayda kaybettiğini anlattı.

‘YÜZ YÜZE GELMEK ZORUNDA KALDIM’



Söz konusu kişinin adını vermeyen Lovato, bir süre beraber zaman geçirdiklerini ancak rızası dışında cinsel ilişki yaşandığını aktardı. Ünlü şarkıcı, olaydan sonra da bu kişiyle aynı ortamda yüz yüze gelmek zorunda kaldığını ve yaptığı en büyük hatanın bu durumu saklamak olduğunu vurguladı.

Demi Lovato, 2018’de aşırı doz uyuşturucu nedeniyle komaya girerek ölümden dönmüştü. Genç şarkıcı ikinci istismarın da o dönem yaşandığını söyledi. Kendinden geçtikten sonra uyuşturucu satıcısının istismarda bulunduğunu belirten Lovato, komadan uyandıktan sonra hastanede sorulan soruların ardından yaşananların bir kısmını hatırlayabildiğini ifade etti.