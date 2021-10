Ünlü şarkıcı Gloria Estefan dokuz yaşındayken uğradığı tacizi anlattı

Dünyaca ünlü Küba asıllı ABD'li şarkıcı Gloria Estefan, 9 yaşındayken bir akrabası tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı.

64 yaşındaki Küba asıllı ABD’li pop yıldızı, 9 yaşında müzik okulundayken annesinin güvendiği biri tarafından taciz edildiğini söyledi. BBC’de yer alan habere göre, Estefan, “İstismara uğrayan çocukların yüzde 93’ü tacizcilerini tanıyor ve onlara güveniyor. Ve ben de onlardan biri olduğum için bunu biliyorum” dedi.

Estefan, Facebook Watch canlı yayınında kızı ve yeğeninin yanında ilk kez çocuk yaşta yaşadığı tacizden bahsetti.

İLK KEZ AÇIKLADI

Televizyoncu Clare Crawley, ‘Red Table Talk: The Estefans’ bölümünde bir rahip tarafından cinsel tacize maruz kaldığını açıkladı. Crawley, Katolik okulunda taciz edildiğini açıkladıktan sonra bir itiraf da Estefan’dan geldi. Estefan, “Bu konuyu ele almak istedim çünkü kadına yönelik istismarı önlemeye çalışmak çok önemli. Siz cesurca burada her şeyi paylaşırken sessizce oturmak istemedim” dedi.

Conga ve Rhythm is Gonna Get You gibi hit şarkıların sahibi Estefan, programda uzaktan bir akrabasının annesinin güvenini kullanarak kendisini taciz ettiğini söyledi. Estefan’ın 54 yaşındaki yeğeni Lili, şarkıcıya “Bu an için çok uzun zaman bekledin” dedi. Estefan da “Evet bekledim” dedi ve şöyle devam etti: “Ailedendi, ama yakın akraba değildi. Nüfuzlu biriydi, annem beni onun müzik okuluna kaydettirmişti. Anneme hemen ne kadar yetenekli olduğumu ve özel ilgiye ihtiyacım olduğunu söyledi. Benimle böyle yakından ilgilendiği işin şanslı hissediyordu.”

