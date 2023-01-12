Ünlü şarkıcının kendi yaptığı ahşap kulübe 40 milyon TL’ye satıldı

ABD'li country-folk sanatçısı Willie Nelson'ın, hit şarkısı "Shotgun Willie"ye ilham kaynağı olan el yapımı ahşap kulübesi yaklaşık olarak 40 milyon TL'ye (2,14 milyon dolar) satıldı.

Sozcu.com.tr

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89 yaşındaki country-folk sanatçısı Willie Nelson’ın, ABD’nin Tennessee eyaletindeki 4 ay önce satışa çıkarılan el yapımı ahşap kulübesi tam 40 milyon TL’ye alıcı buldu.



1970 yılında kulübede çıkan bir yangından ilham alan Nelson, hit şarkısı “Shotgun Willie”yi bu şekilde yazdı.

Doğal bir manzara ile çevrili üç yatak odalı ev, şarkıcının kendisi tarafından Nashville şehrine 30 dakika uzaklığa yapıldı.

ŞÖMİNE, AĞAÇLAR, DOĞAL IŞIKLAR…

Ahşap ev, 150 dönümlük devasa bir arazide konumlanmış durumda ve etrafı gür yeşillikler, ağaçlar, bir ahır ve birkaç göletle çevrili. Kulübenin dış cephesi, basamaklarda, sundurma tabanında ve ayrıca bacada hem işlenmiş, kütük parçalarından hem de taş detaylardan oluşuyor.

İçeri girildiğinde, doğrudan mutfağa bağlı, duvarları kütük detaylarla yapılmış, rahatlatıcı ve neşeli bir oturma odası görülüyor. Açıkta kalan ahşap kirişler ve tonozlu tavan, bina sakinlerine sıcak bir his veriyor.

Mutfak dolapları ve saklama alanı da klasik ahşaptan yapılan kulübede içeriye bol miktarda doğal ışık girmesini sağlayan çok sayıda pencere bulunuyor. Şömine, kabindeki ana odak noktası olup odaya 1970’ler hissi verecek şekilde taştan yapılmış.

1970 yılında evde çıkan bir yangında, alevlere göğüs geren Nelson, Trigger adlı gitarını ve kullandığı uyuşturucuyu aldı. Olayın ardından, şarkıcıya daha sonra Shotgun Willie takma adı verilirken bu, 1973’te piyasaya sürülen aynı adlı hit parça ve stüdyo albümünün ilham kaynağı oldu.

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