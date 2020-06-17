Ünlü tatil bölgesinde iskele genişletilmesine tepki: Göcek’e kimse gelmez!

Şubat ayında Sözcü Gazetesi’nde Muğla’nın Fethiye ilçesinin koylarıyla dünyaca ünlü Göcek Mahallesi halkının isyanını “Göcekliler isyan etti: Göcek’e kıymayın, antik Kalimche’nin üstünü doldurmayın” başlığıyla dile getirilmesinin ardından çalışmalar durmadığı gibi hızlandırılması üzerine Göcek Halk Meclisi SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulundu. Meclisi üyesi Y. Mimar Suat Selvi ile birlikte meclis üyeleri, “Ekosisteminin bozulmasına seyirci kalmak istemiyoruz” dedi. Meclis üyeleri imza kampanyası başlatarak yürütmeyi durdurma kararı için yasal yollara başvuracak.

Göcek İskelesi, Göcek'in köy olduğu yıllardan beri önce muhtarlık sonra da Göcek Belediyesi tarafından işletilen ve geliri Göcek'in alt yapı çalışmalarında ve güzelleştirilmesinde kullanılan en önemli yerel kaynaktı.

2014 yılında Muğla'nın Büyükşehir statüsüne geçmesi ile Göcek, Fethiye ilçesine bağlı bir mahalle olunca Göcek Belediye Marina olarak anılan iskelelerin işletmesi Fethiye Belediyesi'ne geçti. 2018 yılında da Muğla Valiliği bünyesindeki Muğla’ya Hizmet Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortaklığı ile kurulan Muğla Çevre Vakfı'na (MUÇEV) kiralandı.

MARİNA 2019'DA BOŞALTILDI

2019 sezonu sonunda marinaya ait iki iskele tamamen boşaltılarak iskelelerden biri yıkılarak yeni bir iskele inşaatı başlatılmıştı. Göcek sahil bandında kıyıya tel örgü çekilerek beton bloklar dökülüp üstüne yapılar gerçekleştirildi. Denize yeni kazıklar çakılıp üzerine kaplama yapılarak kullanılacak kara alanı genişletildi.

Burada yıllardır bağlı olan ve gelen turistleri Göcek koylarını gezdiren tur teknelerinin iskeleye bağlayıp bağlayamayacakları sorun oldu. Bağlama fiyatları misli misli artırıldı. Göcek halkı inşaatlara ait hiçbir proje, plan ya da ruhsat bilgilerine ulaşılamadığı, marinanın hangi şartlarda MUÇEV'e devredildiğinin detaylarının açıklanmasını istese de ulaşamayınca Göcek Halk Meclisi toplantılar düzenleyerek harekete geçti.

BİNA 3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA YAPILDI

Göcek Halk Meclisi üyesi Y. Mimar Suat Selvi SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

* Yıllardır teknelerini bağladıkları, keyifli yürüyüşler yaptıkları sahil bandında yarın ne olacağını, neyle karşılaşacaklarını ve bu yapılaşma tamamlandığında kordonun nasıl bir hale dönüşeceğini bilmiyorlar, bilmiyoruz. Pandemi sürecinde konuyu fazla kamuoyuna taşıyamadık. İyi veya kötü kıyı yasaları var ve herkes buna uymak zorunda.

* Sahilde olmayan bina 3 gün sokağa çıkma yasağı döneminde yapıp bitirildi. 14 kişi daracık alanda hiçbir pandemi kuralına uymadan maske bile takmadan çalıştılar. Bizim bir tabelamızda tek bir bilgi bile eksik olunca hesap soruluyor. Onlar tek bir tabela ve açıklayıcı bilgi asmadı. Bu proje yasal olsa pano yapar asarlardı.

* Bir arkadaşımın buralarla ilgili ‘Ben dedemle balık tutarken benim çocuğum benim babamla balık tutamayacak' diyordu. Çok haklıymış. Denizle Göcek'in ilişkisini kestiler. Tel örgülerle çevrelendi. Buradaki yapıların hiç birisi kıyı kanununa uymuyor. Göcek sahiline barikat çekilmiş bir deniz olarak halk barikatın arkasından denizi seyretmek zorunda bırakıldı. Bu kadar doğal güzelliği içinde barındıran bir yer Avrupa'da ikincisi yok.

EKOSİSTEM DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK

Yıllar önce Göcek'teki bir marinanın Akdeniz'in ekosisteme uygun en iyi marinası seçildiğini de hatırlatan Selvi şöyle devam etti:

* Buranın denizle ilgili bir ekosistemi var. Buraya insanlar koylar için geliyor. Buranın bir kapasitesi ve alt yapısı vardı. Göcek'in mülkiyeti değişti. Büyük bir yapılaşma ile birlikte alt yapısız, tehlikeli bir konuma dönüştü. Buradaki denizin de bir kapasitesi var. Deniz kirliliği çok artıyor. Tekne sayısı o kadar çoğalıyor ki birkaç sene sonra burası yüzülmesi mümkün olmayan bir denize dönüşecek. Yeni iskeleler ile tekne sayısı daha da artacak.

GÖCEK KENDİ KENDİNİ YOK EDEN BİR VİRÜS HALİNE GELDİ

Böyle bir liman yapılırken yasal olarak ÇED raporu başta olmak üzere kıyı haritasının değişmesiyle ilgili çok sayıda kurumlardan izinlerin alınmasının zorunlu olduğunu hatırlatan Suat Selvi sözlerini şöyle sonlandırdı:

* Ben mimarım ve yıllardır bu işinde olduğum için yasaları biliyorum. 2 yıldır kime ne soruyorsak kimseden hiçbir bilgi alamıyoruz. Bakın buranın altında antik Kalimche kenti kalıntıları var. Yetkili makamlara anlattık, bildirdik. Çıt çıkmadı. Deniz kenarına tuvalet yapılıyor kim yaptı, nasıl yaptı diye soruyoruz kimse cevap veremiyor.

* Yollar kazıldı, elektrik kablolarına kadar izinsiz döşendi. Kent kendisini yutacak konuma geldi. Her şey bu koy üzerine kurulu ama gelecekte burayı çok büyük problemler bekliyor. Lafın kısası Göcek kendi kendini yok eden bir virüs haline geldi.