Ünlü tatil merkezlerindeki ormanlar tam yarım asırdır yanıyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan ve Göcek'e kadar uzanan orman yangını Fethiye'ye sıçramıştı. Yangın 18 saatte kontrol altına alınabilmişti. Çıkan her orman yangınlar akıllara yine o bildik soruyu getirdi: Ormanlar bilinçli bir şekilde mi yakılıyor? İstatistiklere göre en çok orman yangını Marmaris’te, en az ise Kavaklıdere’de çıktı.

Muğla ve ilçelerinde, resmi kayıtlarda 1977-2018 tarihleri arasında 11 bin 330 orman yangınında toplam 74 bin 699 hektar kül oldu. Yarım asırda ise Marmaris 613 yangında 28 bin 890,5 hektarlık yanan alanıyla ilk sırayı aldı. En az yanan yer ise; 392 adet yangında 1135 hektar ile Kavaklıdere oldu.

MARMARİS, MİLAS VE FETHİYE

Ülke genelinde en fazla orman yangınlarına maruz kalan Muğla ve ilçelerinde orman yangınları yarım asırdan fazla devam ediyor. Nüfusun fazlalaşmasıyla orantılı yangınlarda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü istatistiki verilere göre 41 yılın bilançosu içler acısı. Muğla'da bu sene başına kadar 11 bin 330 orman yangınında toplam 74 bin 699 hektar orman yandı. Marmaris 613 yangında 28 bin 890,5 hektarla ilk sırada. Milas'ta 11 bin 397,2 hektarla ikinci, 5 bin 928,1 hektar ile Fethiye üçüncü. En az 392 yangında 1135 hektar ile Kavaklıdere oldu.

YANGINLARIN NEDENİ

İstatistiklere göre en fazla yangın yıldırım düşmesi sonrasında oluşuyor. İkinci sırada nedeni bilinmeyen, üçüncü ihmal, dikkatsizlik ve kaza ile olurken son olarak da kasıtla yangın çıkarıldığı bilgiler arasında.

Muğla'da 2009–2018 yılları arasını kapsayan son 10 yıllık dönemde; 3 bin 137 adet orman yangınında 3 bin 821 Hektar. En yüksek yangın sayısı 2013 yılında 395 adet, en düşük yangın sayısı da 2017 yılında 233 adet olarak gerçekleşti.

EN ÇOK MARMARİS YANDI

Muğla geneline bakıldığı zaman en fazla orman yangınının Marmaris'te çıkarken 1977 -2018 yılları arasında 41 yılda oluşan 613 yangında 28 bin 890,5 hektarlık alan yandı. İkinci Milas'ta 1861 yangında 11 bin 397,2 hektar, 1707 yangında 5 bin 928,1 hektar ile Fethiye üçüncü, 944 yangında 3 bin 58,1 ile Köyceğiz dördüncü ve Dalaman 527 yangında yanan 2 bin 458 hektar ile beşinci sırada. En az 392 yangınla 1135 hektar ile Kavaklıdere oldu.

KORKUTAN YANGINLAR

1996 yılında Marmaris'in Çamlı Köyü Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) dinlenme tesislerinde çocukların çıkardığı ileri sürülmesine rağmen ispatlanamayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Yeşilbelde, Hisarönü ve Armutalan Mahallelerine kadar ulaşırken cennet gibi koylar ateş altında kaldı. Soğutma çalışmalarıyla birlikte bir aya yakın süren yangında 7 bin 105 hektar kül oldu. Yüzlerce hayvan telef oldu. Birkaç ev ile ahır yandı. Bu alan suni ve doğal döllenme yolunun yanı sıra çam fidanları dikilerek yeniden ağaçlandırıldı.

İkinci korkutan ise 2002 yılında Çetibeli'nde çıkan orman yangınıydı. Bu bölgede “Deli Memed” adı verilen ve sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle söndürülen yangın başka yerden patlak verdi. 15 günde zor kontrol altına alındı. İçten içe yanan ağaçlar günler sonrasında rüzgarla yeniden tutuştu.

BÜYÜK ORMAN YANGINLARI

Marmaris Bayır 31.7.1968'de 1800 Ha. Marmaris 10.8.1973'de 537,0 3 Ha. Marmaris 18.7.1974'de 1454,0 4 Ha. Köyceğiz 8.7.1977'de 830,0 5 Ha. Marmaris Çetibeli 23.9.1979'da 13.260 Ha. Milas 28.8.1988'de 926 Ha. Muğla Yaraş 5.9.1988'de 517 Ha. Marmaris Çetibeli 16.7.1989'da 950 Ha. Marmaris Hisarönü 26.10.1991'de 500 Ha. Marmaris Çetibeli 7.7.1996'da 7 bin 105 Ha. Marmaris Hisarönü 11.8.1997'de 1.385 Ha. Marmaris Çetibeli 15.8.2002'de 1.772 Ha. Milas Karacahisar 21.8.2006'da 2 bin 601 Ha. Milas Karacahisar 22.8.2014'de 543 Hektarlık alan yandı.



2019 YANGINLARI

Bu sene yangınları henüz istatistiki bilgiler içerisine alınmadığından eldeki kayıtlara göre yapılan inceleme sonunda 23 Mayıs Seydikemer 20 Ha. Makilik alan.29 Mayıs Menteşe 10 Ha. 7 Haziran Milas, 2 Ha. 16 Haziran Yatağan 1,5 Ha. 29 Haziran Datça Palamutbükü 20 Ha. Makilik. 1 Temmuz Bodrum 15 Ha. Milas 1 Ha. Orman ile 20 dekar ziraat arazisi. 7 Temmuz Fethiye. 9 Temmuz Bodrum 1 Ha. Milas Ören'de çöplük yangını ı Ha. 10 Temmuz Dalaman – Göcek (Devam ediyor), 11 Temmuz Fethiye Karaçulha. Kış aylarında da aşırı yağmurlarda düşen yıldırımların da oluşturduğu yangınlar ise büyümeden kısa sürede söndürüldü.