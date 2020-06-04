Ünlü temizlik markaları 1000 sağlık çalışanının evini temizledi

Henkelin bünyesinde bulunan Bref ve Dixi markaları, sağlık çalışanlarına destek için, online platform mutlubiev.com ile bir araya geldi ve ‘Sayenizde’ adlı projeyi başlattı. Proje kapsamında sağlığımız için olağanüstü bir gayretle görevlerini sürdüren 1000 sağlık çalışanının evleri temizlendi. İstanbul, İzmir ve Ankara’da ikamet edip, platformun sitesine talebini gönderen sağlık çalışanlarının evlerine gidilerek ev temizliği hizmeti gerçekleştirildi.